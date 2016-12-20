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Rus Büyükelçi Karlov'a suikast! Hasan Atilla Uğur böyle uyarmıştı

Rus Büyükelçi Karlov'a suikast! Hasan Atilla Uğur böyle uyarmıştı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un dün akşam saatlerinde uğradığı suikast sonucu öldürüldü.

Geçtiğimiz kasım ayında Aydınlık gazetesine değerlendirmelerde bulunan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Türkiye'de sansasyonel suikastlar yapılabileceğine dikkat çekmişti. Atilla Uğur, "CIA yüzde yüz yapacaktır. Türkiye’yi karıştırmak için yapacaklardır" ifadelerini kullanmıştı.

Atilla Uğur, Aydınlık gazetesi'nin 03 Kasım 2016 Perşembe günkü nüshasında şunları söylemişti:

BEDEL ÖDEDİLER

Şu anda Türkiye’nin Amerika’ya rağmen yaptığı operasyondan, Musul’daki tavrımızdan, Kerkük’teki tavrımızdan. Hem PKK, PYD ile mücadelede olmamızdan ABD çok rahatsız. Bugünde bizler yani Atatürk’ün izinde gidenler, ağırlıklı olarak Vatan Partisi’nin içinde, bedel ödemiş. Yakın zamanda Türkiye’de sansasyonel suikastlar yapılabilir. CIA yüzde yüz yapacaktır. Türkiye’yi karıştırmak için yapacaklardır. 100 yıllık bir hazırlıkları var, birden bire ABD bundan vazgeçmez şüpheniz olmasın. Ama moralimizi bozmaya gerek yok. ABD planları açığa çıktığı için bu açıklamayı yaptırıyorlar. Millicilerle mandacıların savaşı var. Bu savaşta mutlaka ve mutlaka Atatürk’ün tarafında olanlar kazanacaktır.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Hasan Atilla Uğur #cia karlov #rusya #türkiye
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Atasini seven kisi - 2 gün önce
Kac ay önce sayin Hasan Atilla Ugur gercegi ve dogrulari söylüyor, pekiyi MIT ne is yapar ?
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Emirhan - 2 gün önce
Vatan Partisi sen cok yasa... InsAllah tez zamanda iktidarini gormek istiyoruz. Bunu cani gonulden hergun diliyorum. Bu hayat benim, bu devlet benim, bu vatan benim, o halde istedigim iktidar tarafindan yonetileyim: VATAN PARTISI !!!!
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