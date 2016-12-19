Rus Büyükelçi Karlov'a suikastle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Rus Büyükelçi Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine dair Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu alçakça terörist saldırıyı lanetliyoruz. Olayın faili etkisiz hale getirilmiştir. Bu elim olay en geniş şekilde ve tüm boyutlarıyla tahkik edilecek olup, sorumlular Türk adaletinin önüne çıkarılacaktır. Bu saldırı, terörün en iğrenç ve barbarca yüzünü göstermiştir. Türkiye, Rusya’yla ve tüm diğer ortaklarıyla birlikte terörizmle mücadele için her türlü çabayı kararlılıkla göstermeye devam edecektir" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklamasında, "Bu alçakça terörist saldırıyı lanetliyoruz. Olayın faili etkisiz hale getirilmiştir. Bu elim olay en geniş şekilde ve tüm boyutlarıyla tahkik edilecek olup, sorumlular Türk adaletinin önüne çıkarılacaktır." ifadelerine yer verdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karlov'un bugün gerçekleştirilen bir sergi açılışında uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Bakanlık açıklamasında, Büyükelçi Karlov'un, Türkiye’de zor bir dönemde son derece başarılı çalışmalar yürütmüş, gerek şahsi gerek mesleki özellikleriyle tüm devlet kademesinin takdirini kazanmış müstesna bir diplomat olduğu vurgulandı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Anısı her zaman bizimle olacaktır. Bu saldırının Türkiye-Rusya dostluğunu gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Bu zor günde Rus halkına ve devletine en kalbi taziyelerimizi sunuyoruz.



Bu saldırı, terörün en iğrenç ve barbarca yüzünü göstermiştir. Türkiye, Rusya’yla ve tüm diğer ortaklarıyla birlikte terörizmle mücadele için her türlü çabayı kararlılıkla göstermeye devam edecektir."

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