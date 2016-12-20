Rus Büyükelçi Karlov'a suikastten bir dakika önce

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastı yaşayan Hürriyet muhabiri Haşim Kılıç, salondaki panik anını şöyle anlattı:



KORUMASI GİBİYDİ



“Rusya Büyükelçiliği’nin düzenlediği Rusya’yı konu alan fotoğraf sergisinin açılışındaydık. Serginin başlama saati 18.30’du. Açılış saatinden Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne geldim. Sanat merkezinin 2. katındaki salona davetliler gelmeye başladılar. Büyükelçi Karlov yaklaşık olarak 18.30’da basın sorumlusu ve tercümanıyla birlikte sergi alanına geldi.



O sırada Özbekistan Büyükelçisi Ulfat Kadirov’un da aralarında bulunduğu grupla ayaküstü sohbet etti. Açılış konuşmaları başladı, 3. ve son konuşmacı olarak kürsüye Büyükelçi Karlov geldi. Salonda Büyükelçi’nin 4 metre kadar uzağında konuşmasını takip ediyordum.



Bir anda koruması olduğunu düşündüğümüz uzun boylu siyah takım elbiseli şahıs belindeki tabancasını çıkararak, önce havaya bir kaç el ateş etti. Saldırgan silahını bir metre ilerisindeki Büyükelçi’ye doğrultarak bir kaç el daha ateş etti.



BÜYÜKELÇİ YERE DÜŞTÜ



Davetliler korkudan kendilerini yerlere attı. Ben de yan taraftaki bistronun arkasına saklandım. Bulunduğum yer salonun en dip noktasındaydı. Saldırgan tekbir getirip Arapça bir şeyler bağırarak silahını rastgele havaya sallamaya başladı. Ben kafamı bistronun arkasından çıkarıp saldırganın bulunduğu tarafa baktım. Büyükelçi Karlov hareketsiz yerde yatıyordu. Saldırgan elindeki silahla tehditler savuruyordu. Fotoğraf makinamı saldırgana doğru çevirip ardarda deklanşöre bastım. Cep telefonumla da fotoğraf çekmeye devam ettim.



Büyükelçi Andrey Karlov yerde kanlar içinde yatıyordu. Sanat Merkezi’nin Özel Güvenlik görevlisi saldırganla konuşmaya başladı ve “teslim ol” dedi. Saldırgan, “Büyükelçinin koruması buraya gelsin. Benim buradan ölüm çıkacak” diye bağırdı. Saldırgan elindeki silahı bırakmadan bu kez davetlilere doğru dönerek, “Siviller hemen dışarı çıksın” dedi.



Herkes panikle çıkış kapısına doğru koşmaya başladı. Ben salonun en arkasında olduğum için en son salonu terkedenlerdendim. Tam çıkarken saldırgana baktım, yerde yatan Büyükelçi Karlov’a doğru silahını doğrultuğunu ve bir kaç el daha ateş ettiğini gördüm. Bir kaç kare daha çektikten sonra alt kata indik. Bina tamamen boşaltıldı. İçeride birkaç özel güvenlik personeli kaldı. Olaydan yaklaşık 10 dakika sonra bölgeye çok sayıda ambulans ve polis geldi. Merkezin önünde beklerken bir özel güvenlik, “şahıs içeriye polis kimliği gösterek giriş yaptı” dedi.



Binanın önüne bir kaç dakika sonra da Özel Harekat polisleri geldi. Sonra içeriden yoğun silah sesleri gelmeye başladı. Saldırganın ilk silah atışı ve binadan gelen son silah sesi arasında yaklaşık 40 dakika vardı.



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