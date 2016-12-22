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Rus Büyükelçi Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın evinden bu not çıktı

Rus elçi Karlov’u öldüren Mevlüt Altıntaş’ın arkasında bir not bıraktığı tespit edildi. Notta "ABD ve Rusya’nın sonu yakındır. Artık kıyam vaktidir" yazdığı öğrenildi. Tamamen dikkatleri başka yöne çevirme amaçlı hazırlandığı değerlendirilen notta Altıntaş'ın Arap aksanı ile "Allahu Akbar" diye yazması çelişkili bulundu.

Rus Büyükelçi Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın evinden bu not çıktı

Star gazetesinin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın, arkasında bir not bıraktığı tespit edildi. Tamamen dikkatleri başka yöne çevirme amaçlı hazırlandığı değerlendirilen notta, Aydın doğumlu Altıntaş’ın Arap aksanı ile “Allahu Akbar” diye yazması çelişkili bulundu. Suikastın “Allah’ın kelamını yükseltmek” amaçlı yapıldığı vurgulanan notta, 'İslama karşı açılan en vahşi Haçlı savaşının yaşandığından' bahsedildi. Notta, “ABD ve Rusya’nın sonu yakındır. Artık kıyam vaktidir. Beldelerimizde güveni hissetmedikçe sizler beldelerinizde güvende olmayacaksınız” denildi.

Saldırganın kaldığı evde yapılan evde mizansen notla sınırlı olmadığı belirlendi. Arap asıllı bir yazarın kitabı ve not dışında ciddi bir bulguya rastlanılmadığı ileri sürüldü.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #karlov #mevlüt mert altıntaş
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