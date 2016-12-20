Rus Büyükelçi Karlov'un otopsisi tamamlandı

Başkentte silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un otopsi işlemi tamamlandı.Kaynak: AA
Adli Tıp Kurumundaki otopsi, "Minnesota Protokolü" çerçevesinde Türk ve Rus yetkililerin katılımıyla yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in de katıldığı otopsi, yaklaşık 3 saat sürdü.
Karlov'un naaşı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait cenaze aracıyla, Rusya'ya nakledilmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gönderildi.
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Atasini seven kisi - 2 gün önce
Türk halkina ve Rus halkina Allah rahmet dilerim. Cok kötü bir cinayet yapildi, cok özgünüm.