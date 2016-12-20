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Rus Büyükelçi Karlov'un otopsisi tamamlandı

Başkentte silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un otopsi işlemi tamamlandı.

Rus Büyükelçi Karlov'un otopsisi tamamlandı
Başkentte silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un otopsi işlemi tamamlandı.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi, "Minnesota Protokolü" çerçevesinde Türk ve Rus yetkililerin katılımıyla yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in de katıldığı otopsi, yaklaşık 3 saat sürdü.

Karlov'un naaşı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait cenaze aracıyla, Rusya'ya nakledilmek üzere Esenboğa Havalimanı'na gönderildi.

Kaynak: AA
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Atasini seven kisi - 2 gün önce
Türk halkina ve Rus halkina Allah rahmet dilerim. Cok kötü bir cinayet yapildi, cok özgünüm.
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