Rus Büyükelçi'yi öldüren saldırgan...

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölü muayene tutanağına göre vücuduna 9 kurşun isabet ettiği anlaşıldı.

Olay yeri kamera kayıtlarını inceleyen savcılık ve emniyet birimleri, saldırganın 11 el ateş ettiğini tespit etti.



Milliyet'te yer alan habere göre; Karlov'un vücudunda 11 delik bulunduğu, bunlardan ikisinin giriş-çıkış olabileceği bildirildi. Olayın ardından etkisiz hale getirilen polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın eylemde kullandığı silahın NATO standartlarında, 9x19 kalibre, şarjör kapasitesi 15+1, 18+1, 20+1 olarak değişen Canik marka olduğu da anlaşıldı.





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