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Rus Büyükelçi'yi öldüren saldırgan...

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölü muayene tutanağına göre vücuduna 9 kurşun isabet ettiği anlaşıldı.

Rus Büyükelçi'yi öldüren saldırgan...

Olay yeri kamera kayıtlarını inceleyen savcılık ve emniyet birimleri, saldırganın 11 el ateş ettiğini tespit etti.

Milliyet'te yer alan habere göre; Karlov'un vücudunda 11 delik bulunduğu, bunlardan ikisinin giriş-çıkış olabileceği bildirildi. Olayın ardından etkisiz hale getirilen polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın eylemde kullandığı silahın NATO standartlarında, 9x19 kalibre, şarjör kapasitesi 15+1, 18+1, 20+1 olarak değişen Canik marka olduğu da anlaşıldı.


ulsualkanal.com.tr

Etiketler; #karlov adli tıp
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Atasini seven kisi - 2 gün önce
Vicdansiz terörist seni. Adamin ruhu komple bir kac hafta önce gitmis, belli. Yüz ifadesine bakin, resmen kötülük akiyor. Kim onun beynini yikamis sa bulun o herifi ve Rusyaya gönderin.
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