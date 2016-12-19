Rus Büyükelçisi'ne saldırı sonrası Doğu Perinçek'ten açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal yayınında Karlov suikastını değerlendirdi. Perinçek, "Bu kurşun Erdoğan ve Putin dostluğuna sıkılmış bir kurşundur" dedi. Saldırının arkasındakilere en güzel yanıtın Şam ile masaya oturmak olduğunu ifade eden Perinçek, Adana'daki İncirlik Üssü'nden Amerika'nın çıkartılması gerektiğini belirtti

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