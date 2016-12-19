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Rus Büyükelçisi'ne saldırı sonrası Doğu Perinçek'ten açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal yayınında Karlov suikastını değerlendirdi. Perinçek, "Bu kurşun Erdoğan ve Putin dostluğuna sıkılmış bir kurşundur" dedi. Saldırının arkasındakilere en güzel yanıtın Şam ile masaya oturmak olduğunu ifade eden Perinçek, Adana'daki İncirlik Üssü'nden Amerika'nın çıkartılması gerektiğini belirtti

Rus Büyükelçisi'ne saldırı sonrası Doğu Perinçek'ten açıklama

Rus Büyükelçi Andre Karlov'a düzenlenen sukastin ardından Ulusal Kanal canlı yayınında saldırıyı değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek önemli açıklamalar yaptı.

Perinçek, düzenlenen suikastin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dostluğuna yönelik olduğunu ifade etti.

Konuşmasında son dönemdeki saldırıların senaryosuna dikkat çeken Perinçek, "kurşun Türkiye'ye sıkıldı" dedi.

Suikaste verilecek yanıtı da söyledi Vatan Partisi lideri... Yapılması gereken ilk şeyin Suriye ile müzakereleri başlatmak olduğunu belirtti.

Perinçek, İncirlik'teki Amerikan üssüne de tepki gösterdi.


Perinçek'in açıklamaları şöyle:

 

Etiketler; #Andrey Karlov #ulusal kanal #Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek #doğu perinçek #Rus Büyükelçisi #rusya
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Atasini seven kisi - 3 gün önce
Sayin Dogu Perincek noktayi koymus, baska denilicek birsey yoktur. Sayin Dogu Perincek dogruyu ve gercegi söyledigi icin, kesin dokuz köyden kovulucaktir, AKP nin bakisina göre.
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