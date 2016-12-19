Rus büyükelçiye yapılan saldırıda gözaltı sayısı artıyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı olayına ilişkin, Aydın'ın Söke ilçesinde gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı olayıyla alakalı olarak, Aydın'ın Söke ilçesinde gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.



Alınan bilgiye göre, Büyükelçi Karlov'a Ankara'da katıldığı bir sergide silahlı saldırı düzenleyen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi ile katilin akrabası olduğu öğrenilen iki kişi Söke İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı.



Söke İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü TEM şubesine gönderildi.



Soruşturma kapsamında, Mevlüt Mert Altıntaş'ın Ankara Yenimahalle'de aynı evi paylaştığı polis memuru S.B. de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde gözaltına alınmıştı.





ulusalkanal.com.tr