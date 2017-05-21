Ardahan'a bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan ve Rus General Vasiliy Geyman olduğu iddia edilen tabuttaki cesedin kimliği belli oldu. Kars Müzesinde koruma altına alınan cesedin Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'e ait olduğu anlaşıldı.

Ardahan'a 25 Nisan tarihinde bir inşaatın temel kazısı sırasında cesedi bulunan Rus subayın kimliği belli oldu.



Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu iddia edilen tabut içindeki ceset Kars Müzesinde mühürlenip koruma altına alındı.



Habertürk'ün haberine göre Rus General Vasiliy Geyman olduğu iddia edilen tabuttaki cesedin Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'e ait olduğu anlaşıldı.



Yarbay Karloviç'in, 1. Kafkas Kolordosu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı'na mensup bulunduğu, ölüm tarihinin 1894, ölüm nedeninin de hastalıktan kaynaklı olduğu öğrenildi.



Uzmanların, cesedin üzerindeki üniformadan Rus yarbayın kimliğiyle ilgiyi bazı bilgileri elde ettikleri, Rus yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda da yüzde 99 ihtimalle kimliğinin belli olduğu kaydedildi.



Yarbay Karloviç'in Rus arşivlerinde mezar yerinin, Ardahan Asker Mezarlığı olarak geçtiği ifade edildi.



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