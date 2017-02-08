Karlov cinayetini araştırmak için Türkiye'ye gelen ve noel tatili nedeniyle çalışmalara ara verip ülkelerine dönen Rus inceleme heyeti yeniden Ankara'da.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın ardından Rusya'dan bir heyet, incelemeler yapmak üzere Ankara'ya gelmişti.



Noel Tatili nedeniyle ülkelerine dönen Rus inceleme heyeti yeniden Ankara'da.



Salı günü Türkiye'ye dönen heyet, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile ortak çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor./Milliyet