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Rus uçak gemisi Suriye'den döndü

Rusya'nın Amiral Kuznetsov isimli uçak gemisi Severemorsk şehri yakınlarındaki Kolsk Körfezi'ne demirledi

Rus uçak gemisi Suriye'den döndü

Suriye'deki operasyonlara katılmak için Akdeniz'de bulunan Rus uçak gemisi Amiral Kuznetsov Rusya'ya geri döndü.

Rusya Savunma Bakanlığının ülke basınında yer alan açıklamasına göre, Amiral Kuznetsov uçak gemisi Severemorsk şehri yakınlarındaki Kolsk Körfezi'ne demirledi. Rusya'nın tek uçak gemisi için yarın karşılama töreni düzenlenecek.

Rus uçak gemisi 15 Ekim'de Suriye kıyılarına gitmek üzere Rusya'dan ayrılmıştı. Akdeniz'deki görevi süresince Amiral Kuznetsov gemisinde bulunan iki jet uçağı, 14 Kasım ve 5 Aralık tarihlerinde düşmüştü.

Rusya 6 Ocak'ta Suriye'deki askeri güçlerini azaltma kararı kapsamında Amiral Kuznetsov uçak gemisinin bölgeden ayrılacağını açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uçak gemisi #suriye #rusya
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