Rus yapımı yeni T-14 Armata tankı batılı ülkelerin gözünü korkuttu. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde görevli İngiliz uzman emekli Tuğgeneral Ben Barry, "NATO'nun tanksavarları, Armata'ya karşı etkili değil" dedi.

NATO'nun tanksavar silahlarının, Rus yapımı Armata'ya karşı etkisizliği tartışılıyor.



Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü uzmanlarından emekli Tuğgeneral Ben Barry, NATO'nun kullandığı modern tanksavar silahlarının T-14 Armata tankına karşı pek etkili olmadığını söyledi.



İngiliz uzman, Armata tanklarındaki aktif koruma sisteminin Amerika'nın ürettiği Javelin füze komplekslerinin de dahil olduğu birçok yeni nesil tanksavar topları için tehdit oluşturduğunu kaydetti.



Bu sorunun NATO'da gerçek anlamda tartışılmadığını belirten Barry, NATO ülkelerinin tanksavar savunma sistemlerini geliştirmek için tedbir almaları gerektiğini savundu.



T-14 Armata tankı, Afganit aktif koruma sistemi ile donatılmış durumda, söz konusu sistem tankın tüm elemanlarını koruyabiliyor ve mürettebatı gelen füze konusunda uyarıyor. Aynı zamanda Armata tankının savunma sistemleri yaklaşan füzeleri imha edebiliyor. Afganit sistemi ayrıca tanka yaklaşan füzelerin rotasını saptırabiliyor ve tankı düşman füzeleri ile radarları için görünmez yapan sis bombaları fırlatabiliyor.



Rus yapımı T-14'lerin seri üretimine 2018'de başlanması planlanıyor.





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