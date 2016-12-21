Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikaste tepkiler sürüyor.
Saldırının ardından Rusya'nın Ankara büyükelçiliği ve İstanbul başkonsolosluğu çok sayıda isim ve siyasi parti temsilcileri tarafından ziyaret edildi.
Yoğun güvenlik önlemlerin devam ettiği Rusya Başkonsolosluğu kapılarını Ulusal Kanal'a açtı.
Başbakanlık danışmanları, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan konsolosluğa gelen isimler arasındaydı.
Konsoloslukta vatandaşlar için de bir taziye defteri açıldı. 3 gün boyunca açık olacak olan taziye defterleri Perşembe günü saat 16:00 kadar ziyarete açık olacak.
HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusalkanal.com.tr
Andrey Karlov suikastı sonrası Rusya Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsloğu'na yapılan taziye ziyaretleri devam ediyor. Konsoloslukta hem vatandaşlar hem de üst düzey ziyaretçiler için taziye defteri açıldı.
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikaste tepkiler sürüyor.