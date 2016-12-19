Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a saldırı sonrası Erdoğan'dan Putin'e telefon

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikast hakkında bilgi verdiğini bildirdi.
Kalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradığını söyledi.
İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonla arayarak saldırı hakkında bilgi verdi." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rus Büyükelçi Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine dair yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonla arayarak saldırı hakkında bilgi verdi" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikast hakkında bilgi verdiğini bildirdi.