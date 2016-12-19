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Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara’da silahlı suikasta uğradı

Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov Ankara’da, Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir resim sergisinin açılışında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan ve vurduğu büyükelçinin halen içeride olduğu belirtildi. Özel Harekat polisleri binanın çevresini çevirdi, 15-20 el silah sesi duyuldu

Ankara'dan az önce flaş bir son dakika haberi geldi. Rusya Büyükelçisi Ankara’da silahlı suikaste uğradı.


Fotoğraftaki: Silahlı saldırıya uğrayan Karlov

Saldırı, Rus büyükelçinin bir sanat sergisine katıldığı sırada gerçekleşti



Öte yandan hurriyet.com.tr’ye konuşan Rus yetkililer saldırıyı radikal İslamcı teröristlerin gerçekleştirdiğini belirtti.


Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir sergide silahlı saldırıya uğradı. Karlov, saldırı öncesi sergi açılışında konuştu​

GÖRGÜ TANIKLARI

"Gözümüzün önünde silahlı saldırıya uğradı. Kendimizi dışarıya zor attık" dedi.

 

Rus Ajansı: Rus Büyükelçi Karlov hayatını kaybetti​

OLAY NASIL OLDU

Hürriyet Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek olayla ilgili şunları söyledi: "Bizim Ankara büromuzdan muhabirimiz Haşim Kılıç olayla ilgili fotoğrafı çeken muhabirimiz. Çamkatka fotoğrafları sergisi vardı. Büyükelçi konuşurken saldırgan önce havaya ateş ediyor. Sonra büyükelçiyi sırtından vurmuş. Daha sonra salonu boşaltmış. İçeride bir kez daha büyükelçiyi tekrar vurmuş. İçeri polis kimliği göstererek girdiği öne sürüldü. Takım elbiseli kravatlı ve silahlı bir şekilde içeri giriyor. Büyükelçi ve saldırgan halen içeride. Polis operasyon hazırlığında"

'POLİS KİMLİĞİ GÖSTERDİ' İDDİASI

Saldırganın polis kimliği göstererek içeri girdiği iddia edilirken saldırganın büyükelçinin kendi koruması olabileceği de söyleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANI OLAY YERİNDE

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay yerine geldi.

Çankaya Belediyesinin Çağdaş Sergiler Merkezindeki sergide silahlı bir saldırgan, Rus büyükelçiyi silahla vurdu. Saldırganla polis arasında çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay yerine geldi.

MELİH GÖKÇEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Gökçek, "Rus uçağının düşürülmesi gibi bir sabotaj" dedi.

"ÜÇLÜ ZİRVE İPTAL EDİLMEYECEK"

Suikastin yarın Moskova'da Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılacak Suriye konulu kritik toplantı öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da saldırı haberini Moskova yolunda aldı.

Bir Rus parlamenter ise Moskova'daki üçlü zirvenin iptal edilmeyeceğini söyledi.



SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Karlov'a silahlı saldırıda bulunan kişinin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi

BAŞBAKAN BİLGİ ALDI

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıya uğramasına ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere ilgili bakanlardan bilgi aldığı ve gelişmeleri takip ettiği belirtildi.

BM'DEN KINAMA

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne yönelik silahlı saldırıyı kınadıklarını belirterek, bu saldırının hiçbir meşru gerekçesi olamayacağını söyledi. Stephane Dujarric, saldırının faillerinin yargı önüne çıkarılmasını umduklarını da sözlerine ekledi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #rusya büyükelçisine suikast #rusya ankara büyükelçisi andrey karlov #rusya ankara büyükelçiliği #rusya
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orhan - 3 gün önce
Türk ve Rus yetkiller bunun apacik provokasyon oldugunu aninda cözmeleri iki ülke iliskilerinin bozulmasini önlemistir. bu saldiri sonrasi Türk ve Rus devletini birbirine daha cok olumlu yaklastirmistir.
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Atasini seven kisi - 3 gün önce
NATO gene is basinda. Belli yani, Türkiye - Rusya dostlugunu NATO ve ABD istemiyor. InsAllah Türk halki ve Rus halki oyuna gelmez. Asil simdi soguk kanlilik sergilenmesi lazim, hem Türk halki hem Rus halki.
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