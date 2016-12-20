Rusya Büyükelçisi Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'a FETÖ'den aranan iş adamı Şahin İlgi burs vermiş

Rus Büyükelçi'ye suikast düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın, FETÖ'nün Körfez Dershanesi'nde eğitim aldığı belirlendi. 1994 Aydın Söke doğumlu saldırganın, FETÖ'cü darbe girişiminden sonra 16-18 Temmuz tarihlerinde izin aldığı da tespit edildi. Altıntaş'a iki günlük izin veren polis müdürü Kahraman Sezer'in FETÖ soruşturmasında tutuklandığı ortaya çıktı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u suikastle öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ ile bağlantısı araştırılıyor.



Altıntaş'ın Aydın'ın Söke ilçesindeki Özel Körfez Dershanesi'nde eğitim aldığı ortaya çıktı. Dershanae, 30 Mart 2016'da FETÖ soruşturmaları kapsamında kapatıldığı belirlendi.



2012 yılında polislik sınavını kazanan Altıntaş'ın FETÖ'nün dağıttığı sınav sorularını alan ekipte yer aldığı belirtildi.



Saldırganın FETÖ'cü darbe girişimi sonrası da dikkat çeken adımları saptandı. Altıntaş'ın kalkışmanın hemen ardından 16-18 Temmuz tarihlerinde yıllık izne çıktığı, izni veren polis müdürü Kahraman Sezer'in de FETÖ'cülükten tutuklandığı tespit edildi.



Diyarbakır'a geçici görevle giden Altıntaş, darbe girişiminden sonra aldığı izinle Ankara'ya geldiği öğrenildi.



Saldırgan Altıntaş, Karlov'a düzenlediği suikast gününde de rapor aldığı kaydedildi.



FETÖ’cü yayın organı Today’s Zaman’ın Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt'un, sosyal medya hesabından 16 Aralık’ta, ”Büyükelçilerin bundan böyle güvenliği yok” notunu paylaşması dikkat çekti. Saldırgan Altıntaş'ın Ankara'da ikamet ettiği evin de Abdullah Bozkurt'a ait olduğu iddia edildi. Ancak bu iddia da FETÖ’ya yakın hesaplardan yalanlandı.



Sökeli FETÖ'cü iş adamı tarafından okutulmuş...



Zanlı Altıntaş'ın Söke'de Körfez Dershaneleri'ne gittiği ve eğitim masraflarının Sökeli firari iş adamı Şahin İlgi tarafından karşılandığı öğrenildi. Şahin İlgi'nin darbe başarılı olsaydı sözde Sıkıyönetim Valisi ya da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olacağı iddia edildi. İlgi'nin babası Mehmet İlgi'nin dört gün önce FETÖ'den tutuklandığı ortaya çıktı. İlgi Ziraat Aletleri adlı ailenin firmasına kayyum atandı.



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