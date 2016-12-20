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Rusya Büyükelçisi Karlov'u öldüren Altıntaş saldırıya otelde hazırlandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'u silahla vurarak öldüren Altıntaş'ın, saldırıya otelde hazırlandığı öğrenildi. Altıntaş'ın kaldığı otel odasının polis tarafından yapılan aramanın ardından mühürlendiği belirtildi

Rusya Büyükelçisi Karlov'u öldüren Altıntaş saldırıya otelde hazırlandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın, saldırıya otelde hazırlandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, saldırgan Altıntaş, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne çok yakın mesafede bulunan oteli, 14 Aralık'ta telefonla arayarak dün için rezervasyon yaptırdı. 

Otele dün gelen Altıntaş, 214 numaralı odaya yerleşti. Otel odasında saldırıya hazırlanan Altıntaş, daha sonra Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gitti.

Olayın ardından polis tarafından arama yapılan Altıntaş'ın kaldığı otel odası mühürlendi.

"Teslim ol, silahını at, seni buradan canlı çıkartalım"

Altıntaş, saldırının gerçekleştiği saat 19.05 sıralarında, silahını ilk çektiğinde 9 el ateş etti. Daha sonra havaya ateş açan saldırgan, ardından yakın mesafeden elçinin başını hedef aldı. Saldırganın tabancasındaki şarjörle birlikte iki şarjör mermisi olduğu belirtildi.

Jonh F. Kennedy Caddesi'nde görevli trafik polislerinin ilk müdahaleyi yaptığı olayda Altıntaş'ın, polislerin, "Teslim ol, silahını at, seni buradan canlı çıkartalım." çağrısına, "Ben bu saatten sonra buradan sağ çıkmam, zaten sağ çıkmaya gelmedim." karşılığını verdiği öğrenildi.

Öte yandan, saldırgan Altıntaş'ın aynı evi paylaştığı öğrenilen avukat S.Ö'nün, İstanbul'da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #karlov #rusya
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