CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Rusya'dan önemli açıklama: Saldırı Türkiye-Rusya ilişkilerini olumsuz etkilemeyecek

Duma Güvenlik Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin Türkiye-Rusya ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi. 

Rusya'dan önemli açıklama: Saldırı Türkiye-Rusya ilişkilerini olumsuz etkilemeyecek

Slutskiy, Rus haber kanalı Rossiya-24'ün yayınında yaptığı açıklamada, Rusya-Türkiye-İran toplantısının planlandığı gibi yarın düzenlenmesini beklediğini belirterek, "Yarın bu korkunç trajedinin gölgesinde gerçekleşecek görüşmelerde yapıcı bir sonuç çıkacağını düşünüyorum" dedi. 

Slutskiy, "BMGK'da ve diğer platformlarda gerekli açıklamayı yapacağız. Ancak Rusya-Türkiye ilişkilerinde soğuma olmayacak. Şimdi Ankara ve Moskova yarınki toplantı dahil olmak üzere gündemdeki sorunları çözmek için daha hızlı hareket etmeli" ifadelerini kullandı. 

Karlov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" adlı konulu fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğramıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Dışişleri Bakanlığı Konukevi'nde Rus gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiğini duyurmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya büyükelçisi #Andrey Karlov #türk rus ilişkileri
banner863
Önceki Haber
İşte Rus Büyükelçi Karlov'a saldıran suikastçının kimliği
Sonraki Haber
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a saldırı sonrası Erdoğan'dan Putin'e telefon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.