Rusya'dan önemli açıklama: Saldırı Türkiye-Rusya ilişkilerini olumsuz etkilemeyecek

Duma Güvenlik Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin Türkiye-Rusya ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Slutskiy, Rus haber kanalı Rossiya-24'ün yayınında yaptığı açıklamada, Rusya-Türkiye-İran toplantısının planlandığı gibi yarın düzenlenmesini beklediğini belirterek, "Yarın bu korkunç trajedinin gölgesinde gerçekleşecek görüşmelerde yapıcı bir sonuç çıkacağını düşünüyorum" dedi.



Slutskiy, "BMGK'da ve diğer platformlarda gerekli açıklamayı yapacağız. Ancak Rusya-Türkiye ilişkilerinde soğuma olmayacak. Şimdi Ankara ve Moskova yarınki toplantı dahil olmak üzere gündemdeki sorunları çözmek için daha hızlı hareket etmeli" ifadelerini kullandı.



Karlov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" adlı konulu fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğramıştı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Dışişleri Bakanlığı Konukevi'nde Rus gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiğini duyurmuştu.