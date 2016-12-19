CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde güvenlik önlemleri artırıldı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önünde alınan önlemler arttırıldı

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde güvenlik önlemleri artırıldı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde alınan güvenlik önlemleri arttırıldı.

Ankara'daki yaşanan saldırının ardından İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde polis güvenlik önlemlerini arttırdı. Saldırı öncesi başkonsolosluk önünde Halep protestoları nedeniyle çevik kuvvet ekipleri bulunurken, saldırı sonrasında özel harekat polisleri de bölgeye sevk edildi. Başkonsolosluğun önüne gelen özel harekat polisi burada nöbet tutmaya başladı. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #İstanbul Başkonsolosluğu #karlov suikast #Karlov silahlı saldırı #ankara büyükelçisi andrey karlov
banner863
Önceki Haber
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a saldırı sonrası Erdoğan'dan Putin'e telefon
Sonraki Haber
Rus Büyükelçi Karlov'a suikastle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.