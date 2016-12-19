Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde güvenlik önlemleri artırıldı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde alınan güvenlik önlemleri arttırıldı.
Ankara'daki yaşanan saldırının ardından İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde polis güvenlik önlemlerini arttırdı. Saldırı öncesi başkonsolosluk önünde Halep protestoları nedeniyle çevik kuvvet ekipleri bulunurken, saldırı sonrasında özel harekat polisleri de bölgeye sevk edildi. Başkonsolosluğun önüne gelen özel harekat polisi burada nöbet tutmaya başladı.
ulusalkanal.com.tr
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önünde alınan önlemler arttırıldı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde alınan güvenlik önlemleri arttırıldı.