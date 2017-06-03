Rusya ve Türkiye, S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına yönelik tüm teknik konularda anlaştı. Mali konular görüşülüyor. Moskova, satın alma işlemi için Ankara'ya kredi verme olasılığını düşünüyor. Açıklamayı, Rostec Başkanı Sergey Çemezov yaptı. Çemezov ayrıca, "Türkiye ile 5. nesil savaş uçağı üretimini görüşüyoruz" dedi.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı konusu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3 Mayıs'ta Soçi'de yaptığı görüşmede ele alınmıştı. Görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlandı. İki ülke yetkilileri teknik konularda anlaştı. Mali konular ele alınıyor.



Açıklamayı yapan isim Rostec Başkanı Sergey Çemezov. Çemezov, Rusya ve Türkiye'nin, S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına yönelik tüm teknik konularda anlaştığını belirtti, Moskova'nın, satın alma işlemi için Ankara'ya kredi verme olasılığını düşündüğünü ifade etti.



Petersburg Ekonomi Forumu çerçevesinde gazetecilere konuşan Çemezov, "S-400 sistemleri için görüşmeler sürüyor, anlaşmanın tüm teknik konuları üzerinde anlaşıldı. Şimdi gerçekleştirmekte olduğumuz görüşmeler mali konularla ilgili. Türkiye, kredi almak istiyor" dedi.



Çemezov, Türkiye ve Rusya maliye bakanlarının konuyla ilgili görüşme gerçekleştirdiklerini, ancak görüşmenin sonucuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade etti.



ORTAK SAVAŞ UÇAĞI ÜRETİMİ



Rusya ile Türkiye arasında 5. nesil savaş uçağı üretiminin de istişare edildiğine dikkati çeken Çemezov, bu konuda ise Türkiye’nin gerekli altyapıya sahip olduğunu belirtti.



Türkiye’nin kendi uçaklarının montajını yapabildiğini hatırlatan Çemezov, “Tüm bu gelişmeler ışığında yeni ve modern bir şeyler yaratabiliriz.” dedi.



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