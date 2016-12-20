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Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğunda Özel Harekatlı önlem

Ankara’da Rus Büyükelçisine düzenlenen silahlı saldırının ardından Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde alınan önlemler artırıldı. Başkonsolosluğa Özel Harekat polisleri sevk edildi.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğunda Özel Harekatlı önlem
Akşam saatlerinde Ankara’da Rusya Büyükelçisine yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde alınan polis önlemleri arttırıldı.

Saldırı öncesi son günlerde yaşanan Halep protestoları nedeniyle bölgede sadece Çevik Kuvvet ekipleri bulunurken, saldırının ardından Başkonsolosluğa Özel Harekat polisleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Özel Harekat polisi burada önlemler aldı. 

Kaynak: İHA
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