Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğunda Özel Harekatlı önlem

Akşam saatlerinde Ankara’da Rusya Büyükelçisine yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde alınan polis önlemleri arttırıldı.Kaynak: İHA
Saldırı öncesi son günlerde yaşanan Halep protestoları nedeniyle bölgede sadece Çevik Kuvvet ekipleri bulunurken, saldırının ardından Başkonsolosluğa Özel Harekat polisleri sevk edildi.
Bölgeye gelen Özel Harekat polisi burada önlemler aldı.
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