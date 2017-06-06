Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin yıl sonunda erken seçime gideceği kanaatinde olduğunu söyledi. Ankara’da gazetecilere iftar yemeği veren Karamollaoğlu, partisine sonbaharda erken seçim için hazırlıklı olması için talimat verdiğini belirtti.

Erken seçim mi olacak? Saadet Partisi’ne göre, sonbaharda seçim var.



Karamollaoğlu, "Hükümet erken seçime gitmeyi tercih eder kanaatindeyim. Bu yıl sonunda büyük ihtimalle seçim olur." diye konuştu.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara gazetecilerini iftar yemeğine davet etti, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.



Karamollaoğlu, olası erken seçim için partisine hazır ol talimatı verdiğini söyledi.



Saadet Partisi lideri şunları belirtti:



Son gelişmeler tabanda müsbet intiba bırakmayacak adımların atılmasına vesile olabilir. Bunu seçim öncesi yapmak hükümete zarar verir. Geçmişte erken seçime giderken YSK’ya “En kısa ne kadar sürede seçime gidilir” diye sorulmuştu. 6 hafta demişlerdi. Hükümetin karar alması ile seçim tarihi arasında 6 hafta zaman olur. Bu da hükümetin lehinedir. Hazırdır zaten. Sıkıntı muhalefete düşer. O nedenle tüm teşkilata sonbaharda seçime gidilecek şekilde hazır olun talimatı verdik.



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