Sabahattin Önkibar: CIA, Tayyip Erdoğan’a 'seni öldürürüm' dedi

0 0 0 4

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü köşesinde 25 maddelik bir yazı kaleme aldı. Önkibar yazısında, "Tayyip Erdoğan namlunun ucundadır ve öldürülüp iç savaş çıkarılmak isteniyor" dedi.



Aydınlık yazarı, "Türkiye 1923’ten bu güne kadar hiç bu kadar büyük bir tehditle yüz yüze gelmedi" ifadesini kullandı.



Sabahattin Önkibar'ın Aydınlık gazetesi'nde "CIA, Tayyip Erdoğan’a 'seni öldürürüm' dedi!" başlığıyla (21.12.2016) yayımlanan yazısı şöyle:



Bir: Kesin olan bir şey var ki o da failin FETÖ’cü hipnotize edilmiş bir haşhaşinin olmasıdır.



İki: Rus Büyükelçisi'ni vur emrini veren tartışmasız olarak Fetullah Gülen’dir, zira onun emri olmaksızın hiçbir haşhaşi veya şakirt böyle bir çılgınlığa kalkışamaz.



Üç: Fetullah gibi her şeyini kaybetmiş biri bile cezaevindekilerin hatırına çok mecbur kalmasa bu emri vermez.



Dört: Fetullah’ı mecbur eden irade, uşaklığını yaptığı CIA’nın kesin emridir.



Beş: Evet CIA emretti, Fetullah öldürtmüştür.



Altı: CIA, Fetullah’dan katilin özellikle polis olmasını istemiştir.



Yedi: Amacı Tayyip Erdoğan’a mafyatik mesajdır.



Sekiz: CIA, Erdoğan’a seni o Rus elçisi metoduyla öldürürüm demektedir.



Dokuz: Rus Elçisi'ni öldüren polis Tayyip Erdoğan’ın son dönem koruma grubundan.



On: CIA,Tayyip Erdoğan’a polis ve asker içinde bunun gibiler elimde yüzlercesi var ve seni istediğim an yok ederim diyor.



On bir: CIA, Tayyip Erdoğan’a, ölmek istemiyorsan, Suriye ve Halep konusunda Rusya ile anlaşma, Suriye’de YPG’ye itiraz etme, PKK ile mücadeleyi bırak ve yeni bir süreç başlat, FETÖ’cülar ile uzlaş ve affet diyor.



On iki: Hayır bu suikastın Türk-Rus ilişkilerini sabote amacı olamaz zira ne Rusya’yı ne de Türkiye’yi yönetenler o kadar salak değil ki bunu CIA da biliyor.



On üç: Suikastte güvensizlik iklimini yaratmak bir başka amaçtır ki hedeflenen Türkiye’yi dünyadan tecrit edip ekonomik çöküşü hazırlamaktır.



On dört: Ancak katilin polisten seçilmesi Erdoğan’a mesaj ihtimalini öne çıkarıyor.



On beş: Tayyip Erdoğan namlunun ucundadır ve öldürülüp iç savaş çıkarılmak isteniyor.



On altı: Erdoğan kazara tehdide boyun eğip geri adım atarsa sarı öküzü verir ve sonunu o dakika hazırlar.



On yedi: CIA, eğer bu şekilde tehdide mecbur kaldı ise belli ki zordadır.



On sekiz: Türkiye artık hiç düşünmeden ABD’ye somut karşılıklar vermeli. Mesela Diyarbakır ve hatta İncirlik üslerinin faaliyetlerine en azından geçici olarak sonlandırmalı.



On dokuz: Buna ilaveten yapılan suikastın amacı bizim yazdığımız gibi tane tane bütün dünya’ya gerekçelerle beraber açıklanmalıdır.



Yirmi: Hadise büyük resimde tartışmasız olarak ABD’nin Türkiye’ye açıktan savaş ilanıdır.



Yirmi bir: ABD’ye eğer kaybedecekleri fiili olarak hatırlatılmazsa CIA frene basmayacak ve iç savaş çıkarmak için benzer çabalarını sürdürecektir.



Yirmi iki: “Siyasetten çekildim” deyip her alanda kendini medyanın gözüne sokup ismini diri tutan Abdullah Gül’e çok dikkat edilmelidir zira ABD’nin projesi Tayyip Erdoğan’ı yok edip onu oturtmaktır ki böyle bir şey Allah korusun o dakika Türkiye’nin manda idaresine girmesi demektir.



Yirmi üç: Savaştayız ve savaş kuralları uygulanmalıdır.



Yirmi dört: Türkiye 1923’ten bu güne kadar hiç bu kadar büyük bir tehditle yüz yüze gelmedi.



Yirmi beş: Ya devlet başa, ya kuzgun leşe!



ulusalkanal.com.tr