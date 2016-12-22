Sabahattin Önkibar yazdı: Tanıdığım suikastçıya ‘büyükelçiyi öldür’ emri böyle verildi

Usta gazeteci Sabahattin Önkibar, bugün Aydınlık gazetesindeki köşesinde suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'a Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldürmesine dair emrin nasıl verildiğini açıkladı.



"Rus Büyükelçiyi öldüren suikastçıyı tanıyorum. Ardındakileri ve emrin nasıl verildiğini biliyorum." diyen Önkibar'ın yazısı şu şekilde:



Rus Büyükelçiyi öldüren suikastçıyı tanıyorum.



Ardındakileri ve emrin nasıl verildiğini biliyorum.



Nerden ve nasıl mı anlatayım.



Ben inançlı ve vefalı bir insanım.



Öyle iken yıllarca çalıştığım İhlas ile patronları Enver ve Mücahit Ören’e isyan edip yerden yere vurmam niçin mi?



BUNLARIN DİNİ İSLAM DEĞİL



İnanç ticareti yapıp gencecik dimağları zehirlediklerine çok yakından bire bir tanıklık ettiğim için ki, uzun yıllar önce o kurumda dolarla en çok maaş alan ikinci isim olmama rağmen dilekçe verip istifa eden tek isim benim.



Ne zaman Türkiye gazetesi ve TGRT Gurubu’nda profesyonel olarak çalışmaya başladım, gördüklerimle inancımdan soğudum...



Yıllardır yazıyor ve konuşuyorum.



Türkiye’deki pek çok sözde müslüman cemaatin dini islam değil.



Tamamına yakını kendi şeyhlerinin uydurduğu şeylere din diyor ki, Mehdi veya Müceddid dedikleri o şarlatanların ardında dış dinamikler var.



DEDİLER Kİ?



İhlas’daki Marc Grossman hakimiyeti ile FETÖ’nün CIA’nın kucağında olduğunu bilmeyen kaldı mı!



Türkiye’de din maalesef afyon misali uyuşturucu ve hipnoz aracı!



Gencecik beyinler din adına iğfal ediliyor ki ben bunun sayısız örneklerini İhlas gibi dini cemaat medyasında çalışırken gördüm...



Buradan hareketle Rusya Büyükelçisini katleden FETÖ’cü kopil Mevlüt Mert Altıntaş’ı hayatım boyunca hiç görmesem ve konuşmasam da zihniyet olarak tanıyorum.



Dahası, ona Büyükelçiyi öldür emrini verenlerin neleri vadettiğini kestirebiliyorum.



Dediler ki “Gazadayız!”



Dediler ki “Cihattayız!”



NAMERTÇE İĞFAL!



Dediler ki “Sen de Hazreti Hamza gibi şehit olmalısın!”



Dediler ki “O Rus Elçi’yi öldürürsen Hazreti Ali misali Hazreti peygambere kapı komşusu olacaksın!”



Bu şekilde psikolojik sorunlu Söke’li ergen Mert’in beynini namertçe iğfal ettiler.



Kahroluyorum zira bu ülkede böylesi kurbanlar sürü ile ve ülkeyi yönetenler bu gibileri sadece kendilerine hırsız deyince tehlikeli buluyor... Demeyenler ise hala aynı menzilin yoldaşı.



Dün de yazdım. Rus Sefirini CIA istedi, FETÖ öldürttü ki amaçları iç savaş çıkarmak.



Bu gibilerle mücadele ise sadece hapse tıkmakla olmaz, o karanlık zihniyeti kazımak gerek!



LAİKLİK VE BAŞKA VERSİYON!



Evet sivrisinekleri öldürmek değil, bataklığı kurutmak gerekiyor lakin her şey ortada. Siyasi irade bunu yapmak yerine kendi kanına uygun bir sivrisineği devşirmenin peşinde!



Öyle olmasa FETÖ’den alınan yurtlar devlet yerine TÜRGEV’e verilmez ve diğer cemaatlerle ve Amerikan vatandaşı Mücahit Ören gibilerle kolkola olunmazdı.



Bu gibi zilletleri aşmanın yegane yolu laikliği her alana hakim kılmak ama mevcut iktidar Güneş batıdan doğmadıkça bunu yapmaz.



Öyle olduğu için yarına ümitle değil endişe ile bakıyorum zira bugün FETÖ yarın onun başka bir versiyonu vizyonda olacak...



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