Sağlık çalışanları meydan okudu: 'Hepimiz Türk polisiyiz, hepimiz Türk askeriyiz'

Türk milleti teröre meydan okumaya devam ediyor. Şehit aileleri, öğrenciler, emekçiler ve gazilerin ardından, sağlık çalışanları da ayağa kalktı, teröre meydan okudu. İstanbul'da yüzlerce sağlık çalışanı, hastanelerinde eylem yaptı şehit olan polislerimizi ve askerlerimizi andı. İstanbul İl Sağlık Müdürü kemal Memişoğlu'da yüzlerce acil servis çalışanı ile birlikte Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti.

Sağlık çalışanları da "Hepimiz Türk Polisiyiz, Hepimiz Türk Askeriyiz" dedi.



Kayseri'de yapılan teröre saldırısının ardından sağlık çalışanları ayağa kalktı. Yüzlerce sağlık çalışanı, hastanelerinde ve Şehitler Tepesi'nde teröre meydan okudu.



İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu onlarca acil servis çalışanı ile birlikte Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti.



Okmeydanı Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanlarıda şehitleri andı, teröre karşı birlikte mücadele mesajı verdi.



Beyoğlu Göz Hastanesi, Beykoz Devlet Hastanesi ve Özel Central Hospital çalışanları bir araya gelerek şehitlerimizin için nöbet eylemleri yaptı.



Cumhuriyetçi Hekimler Platformu'da yaptığı yazılı açıklama ile Kayseri'de yapılan ve 14 askerimizin şehit düştüğü saldırıyı yapanlara meydan okudu.



Yapılan açıklamada hekimler, Türk askerinin ve Türk polisinin yanında olduklarını vurguladı.



Teröre, Başkent’te de tepki vardı. Türkiye Kamu Sen Ankara Kızılay’da “Teröre Hayır” mitingi düzenledi.



Açıklamayı Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk yaptı. Koncuk teröre teslim olmayacaklarını vurguladı.



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