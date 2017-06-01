Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, kazada şehit düşen Yarbay Songül Yakut ile ilgili, "Genelkurmay Başkanlığının içerisinde o kadar nadide, o kadar az yetişmiş kadın subaylarımız var ki onu tanımaktan çok mutlu olmuştum." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu 12 silah arkadaşıyla beraber şehit olan Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Karakol Komutanı Yarbay Songül Yakut ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde beraber çalıştığını belirterek, "Genelkurmay Başkanlığının içerisinde o kadar nadide, o kadar az yetişmiş kadın subaylarımız var ki onu tanımaktan çok mutlu olmuştum." dedi.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit düşen 13 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.



Kazayı öğrendiğinde bütün şehitler için yüreğinin yandığını, derin bir üzüntü hissettiğini aktaran Şahin, "Coğrafya çok zor bir coğrafya. Bu coğrafyada en büyük gücümüz güçlü ordumuz. Komutanlarımız en büyük gücümüz. Bu mücadelemiz inşallah sonuna kadar devam edecek. Bu toprakların geçmişte olduğu gibi gelecekte de hür ve özgür bir şekilde temini hepimizin görev alanı." diye konuştu.



Şahin, kazada şehit düşen Yarbay Songül Yakut ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde bir projede birlikte çalışma imkanı bulduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Kadına yönelik şiddetle ilgili çok önemli bir yasayı çıkarma fırsatı olmuştu. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa çıktıktan sonra bunu uygulamaya koymak gerekiyordu. Emniyet müdürleri ve jandarma bölgesinde çalıştık. Jandarma ayağında bir protokol imzaladık. Songül Yarbay'ımızla protokolün uygulanmasıyla ilgili birlikte çalışmak üzere, bir araya gelmiştik. Genelkurmay Başkanlığının içerisinde o kadar nadide, o kadar az yetişmiş kadın subaylarımız var ki onu tanımaktan çok mutlu olmuştum. Duruşu, olaylara bakışı, yasanın uygulanmasında kadın olarak empatisi elimizi çok güçlendirdi. Kısa sürede bütün sahaya hakimiyet sağlandı. Bölge çalışmaları yaptık. Herkese ulaşmaya çalıştık. Birçok kadının yaşamına dokunmaya başladık. Dün akşam bu elim kaza olduğunda isimlerimi gördüğümde yüreğim cız etti."