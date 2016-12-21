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Saldırgan Altıntaş'ın cenazesi ortada kaldı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı  saldırı sonucu öldüren suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın otopsi işlemleri tamamlandı. 

Saldırgan Altıntaş'ın cenazesi ortada kaldı
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık Pazartesi  akşamı Büyükelçi Karlov'a silahlı saldırı gerçekleştiren ve düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın  Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri sona erdi.

Vatan'da yer alan habere göre; Altıntaş'ın cenazesini almak için şu ana kadar hiçbir yakınının başvuruda bulunmadığı öğrenildi.
 
Cenazenin sadece birinci derece akrabası olan yakınlarına teslim  edilebileceği belirtildi.
 
Altıntaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi ile akrabası olduğu öğrenilen iki kişi, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına  alınmıştı.

ulusalkanal.com.tr
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