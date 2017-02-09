Saldırı hazırlığındaki 4 IŞİD'li terörist yakalandı: Valilikten açıklama

Gaziantep'te polis ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 IŞİD üyesi yakalandı. Teröristlerin ifadesi üzerine 150 kilogram patlayıcı ve çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi

Polis ekipleri, IŞİD terör örgütünün planladığı eylemi boşa çıkardı. Gaziantep'te polis ekipleri bazı örgüt üyelerinin Türkiye'de eylem yapacağı bilgisi üzerine operasyon yaptı. IŞİD adına faaliyetlerde bulunan ve biri "terör örgütü üyeliği"nden aranan 4 kişi yakalandı.



Kişilerin ifadesi ve yer göstermesi üzerine bazı noktalarda arama yapıldı.



Yaklaşık 150 kilogram ağırlığında patlayıcı maddelerle irtibatlandırılmış metalle güçlendirilmiş 24 canlı bomba bel kuşağı, 14 kilogram ağırlığında bir kalıp halinde TNT patlayıcı, 2 kalaşnikof, 19 cep telefonlu bomba anahtar sistemi, 21 dijital saatli zaman ayarlı bomba anahtar sistemi, 20 canlı bomba basma butonlu anahtar sistemi, bir tabanca ve çok sayıda silah şarjörü ele geçirildi.







Gaziantep'te terör ve istihbarat birimleri Suriye'deki IŞİD terör örgütünün üst düzey mensuplarının talimatı doğrultusunda bazı örgüt mensuplarının Türkiye'de saldırı düzenleyecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmanın ardından izine ulaşılan ve biri güvenlik güçlerince aranan 4 teröristin kimliği ve adresleri saptandı. Düzenlenen operasyonda teröristler yakalanırken, ifadeleri doğrultusunda gösterdikleri yerde eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada araziye gömülü patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.







Gaziantep Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, IŞİD terör örgütünün saldırı ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren örgütün üst düzey mensuplarının talimatları doğrultusunda bazı örgüt mensuplarının Türkiye'ye saldırı yapacakları yönünde bilgiler elde edildiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:









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