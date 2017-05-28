Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Hakkari Çukurca kırsalına düzenlenen hava harekatıyla silahlı saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesiyle 16:25-16:45 saatleri arasında Çukurca kırsalı bölgesine hava harekatı düzenlendi.



Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatı sonucu bölücü terör örgütüne ait 1 barınma alanı imha edilirken, silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 3 terörist de etkisiz hale getirildi.

