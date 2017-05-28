Şampiyon Beşiktaş
Şampiyon Beşiktaş
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Müezzinoğlu’na ilk tepki Vatan Partisi'nden
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Resmen açıkladı: Görevi bırakıyorum
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Hakkari Çukurca kırsalına düzenlenen hava harekatıyla silahlı saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesiyle 16:25-16:45 saatleri arasında Çukurca kırsalı bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatı sonucu bölücü terör örgütüne ait 1 barınma alanı imha edilirken, silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 3 terörist de etkisiz hale getirildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Türk Silahlı Kuvvetleri #Hakkari #çukurca
banner863
Önceki Haber
ByLock kullandı denildi, yanlıştan dönüldü! Anıl Eren Yıldız, Ulusal Kanal’a konuştu
Sonraki Haber
Bursaspor’da şok! Adnan Örnek istifa etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.