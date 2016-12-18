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Saldırıda yaralanan er Yılmaz memleketi Adıyaman'a getirildi

Saldırıda yaralanan er Yılmaz memleketi Adıyaman'a getirildi
Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında yaralanan istihkam er Berat Yılmaz'ın tedavisine memleketi Adıyaman'da devam edilecek.

Saldırıda gözünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yılmaz (20), Erciyes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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