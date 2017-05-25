istanbul Beylikdüzü'nde bulunan Rauf Denktaş anıtının tahrip edilmesine ilişkin açıklama Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Anıtta tahrip edilen Makarios ve Fazıl Küçük bölümlerinin onarılacağını belirten İmamoğlu, saldırganların tarih bilmediklerini söyledi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rauf Denktaş Anıtı'nda yer alan Makarios ve Fazıl Küçük'ün silüetlerinin bulunduğu rölyefin saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı.



Yaşam Vadisi Parkı'nda bulunan anıttaki tahribattın onarılacağını belirtten İmamoğlu, saldırıyı kınadı.



İmamoğlu, anıtın yapım aşamasıyla ilgili bazı bilgiler verdi.



Anıtın esas kahramanı ve odak noktası büyük kahraman Rauf Denktaş olduğunu kaydeden Başkan İmamoğlu, Doktor Fazıl Küçük'ün yüzünü darbeleyen kişiler tarih bilgisi olmadığını söyledi.



Açıklamada saldırının Ülkücü Hareket veya Milliyetçi Hareket Partisi ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı da belirttildi.



Konuşmaların ardından anıta yönelik saldırı anına ilişkin çekilen cep telefonu görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.





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