Samsun haberleri - Bafra'da yoğun kar Çamaltı köyünün yollarını ulaşıma kapattı

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Çamaltı köyünün yolları 1 haftadır kar nedeniyle kapalı. Vatandaşlar yaşadıkları sorunları Ulusal Kanal Whatsapp ihbar hattına ulaştırdı. Çamaltı köyü sakinleri, yollarının açılmasını istiyor.

Karadeniz bölgesi son yılların en zor kışını geçiriyor. Bu illerden biriside Samsun.



Bafra Çamaltı köyünün yolları 4-5 gündür kapalı. Köylüler, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve AKP'li milletvekillerine durumu bildirmelerine rağmen bir sonuç alamadılar.



Valilik Büyükşehir Belediyesine, Büyükşehir ise suçu ilçe belediyelere attı. Mağdur ise vatandaşlar oldu.



Halil İbrahim Yahşi, misafir olarak gittiği Bafra'nın Çamaltı Köyü'nde yolların kapalı olması nedeniyle 4 gündür mahsur kaldı.



Yahşi yetkilileri aramasına rağmen cevap alamadığını belirtten Yahşi, Ulusal Kanal'ın Whatsapp ihbari üzerinen sesini duyurmaya çalıştı.



Yetkililer köy yolunun açılması için 1 kepçe gönderdi. Ancak kepçe yetersiz kaldı. Açılan yoldan sadece traktörler geçebiliyor.



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