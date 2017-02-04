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Samsun haberleri - Otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.        

Samsun haberleri - Otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Demirli Mahallesi'nde Birol G. yönetimindeki 34 TS 3209 plakalı otomobil önce yol kenarında yürüyen yayalara ardından da bir evin duvarına çarptı.     

Kazada sürücünün yanı sıra yol kenarında yürüyen Naide Sezer (53), Nurgül Karkucak (35), Muhammet Can Sezer (18), Atanur Karkucak(18) yaralandı.     

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Naide Sezer ile Nurgül Karkucak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Sürücünün alkollü olduğu ileri sürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #çarşamba #otomobil #kaza
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