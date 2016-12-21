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Samsun merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında iş adamı ve ihraç edilen bir subayın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı

Samsun merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 18 kişi gözaltına alındı

Samsun merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında iş adamı ve ihraç edilen bir subayın da bulunduğu 18 zanlı gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ve Asarcık ilçesi ile Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı'da 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında iş adamı ve ihraç edilen bir subay ile üniversite öğrencileri, askeri okullardan atılan öğrenciler, Feza Eğitim Kurumlarında çalışanlarının da olduğu 18 kişi gözaltına aldı.

Adreslerindeki aramalarda dijital verilere el konulan zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edildi.  

Soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #pdy #operasyon
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