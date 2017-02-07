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Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: Üst düzey isimler gözaltında

Samsun merkez ve ilçeleri ile İstanbul, Sivas ve Tokat'ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında çok sayıda gözaltı var. Gözaltına alınanlar arasında daha önce meslekten ihraç edilen aralarında emniyet amiri, komiser ve komiser yardımcısının bulunduğu ifade edildi.

Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: Üst düzey isimler gözaltında

Samsun merkez ve ilçeleri ile İstanbul, Sivas ve Tokat'ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında çok sayıda gözaltı var. Gözaltına alınanlar arasında daha önce meslekten ihraç edilen  aralarında emniyet amiri, komiser ve komiser yardımcısının bulunduğu ifade edildi.

Samsun merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 28 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ve ilçeleri ile İstanbul, Sivas ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Daha önce meslekten ihraç edilen, aralarında emniyet amiri, komiser ve komiser yardımcısının bulunduğu 28 emniyet mensubu gözaltına alındı. 

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edilen zanlılar, emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #istanbul #Sivas #tokat #gözaltı #fetö #pdy
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