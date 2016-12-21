Samsun ve Malatya merkezli 15 ilde operasyon

Samsun merkezli 14 il ve Malataya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında birinci, ikinci ve üçüncü sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı.

0 0 0 0

FETÖ soruşturması kapsamında Samsun, Maylatya, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı'da operasyon yaptı. Operasyonlarda 36 kişi gözaltın alandı.



ARALARINDA MÜDÜRLER DE VAR



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli, aralarında daha önce açığa alınan personelin de bulunduğu değişik rütbelerde 18 personel gözaltına alındı. Sorgulanan polisler, ardından Adliyeye sevk edilecek.



SAMSUN MERKEZLİ 14 İLDE OPERASYON



Samsun merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında Samsun merkezli Asarcık ilçesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı illerinde 41 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 85 polisin görev aldığı operasyonda aralarında iş adamları, FETÖ'nün eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer çalışanlar, OMÜ'de eğitim gören ve mezun olan öğrenciler, askeri okuldan atılan öğrenciler, ihraç olan 1 subay, 1 diş hekimi ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün haberleşme ağı ByLock kullananların da bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.