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Sanatçı Deniz Seki tahliye edildi

Sanatçı Deniz Seki, tahliye edildi. Seki yaptığı açıklamada, "Beni dimdik ayakta tuttunuz. Benim dimdik ayakta durmamı sağladınız. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sanatçı Deniz Seki tahliye edildi
"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve infazını tamamlayarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye olan şarkıcı Deniz Seki"Beni dimdik ayakta tuttunuz. Benim dimdik ayakta durmamı sağladınız. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Seki, cezaevinden çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok güzel bir insan sevgisiyle karşılaştığı için herkese teşekkür etti.

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Deniz Seki, "Bunca zaman sesim ve gözüm oldunuz. Beni dimdik ayakta tuttunuz. Benim dimdik ayakta durmamı sağladınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi çok özledim. Çok zorlu bir yolculuktu." diye konuştu.

Biraz dinlenmek istediğini belirten Seki, 2 gün sonra basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tahliye #deniz seki
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