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Sanatçılar müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı

Genç yaşında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın sanatçılar tarafından anıldı. Kadıköy'deki sanat toplantısında şehit öğretmenimiz için o çok sevdiği müzik parçaları çalındı. 

Sanatçılar müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı

Vatan Partisi İstanbul İl Sanat Bürosu, parti üyesi sanatçılarla Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde toplandı. Sanat bürosu yönetimine yeni görevlendirilmelerin yapıldığı toplantıya sanatçılar, PKK'nın hain saldırısında kaybettiğimiz müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı anarak başladı. 22 yaşındaki müzik öğretmenin fotoğrafı ekrana yansıtıldı. Erkan Yücel Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Tonger, şehit öğretmenimizin anısına "Düne Rastlamak" isimli bestesini piyanoyla seslendirdi. 

Toplantıya katılan sanatçılar Tonger'in parçasının ardından "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganını attı. 

Toplantıda ayrıca Erkan Yücel Kültür Merkezi'nin yapılandırılması ele alındı. Vatan Partisi İstanbul İl Sanat Bürosu sekreterliğine İlhan Tonger getirilirken, yeni yönetime müzik, tiyatro, resim, grafik ve animasyon alanlarında çalışan sanatçılar seçildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Aybüke Yalçın
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