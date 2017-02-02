Sanatçılar referandum oyunu açıkladı

Meclisin yetkilerini ortadan kaldıran Anayasa değişikliğene bir tepki de sanatçılardan geldi.
Kadıköy Erkan Yücel Kültür Merkezi’nde bir araya gelen çok sayıda sanatçı başkanlık sistemine karşı çıktı.
Müzisyen Doğan Canku, Akademisyenler Cemalettin Göbelez, Mine Bolat ve İlhan Tonger’in katıldığı basın toplantısında sanatçılar adına açıklamayı İlhan Tonger yaptı.
"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen sanatçılar, referandum da oylarının “hayır” olacağını açıkladılar…
ulusalkanal.com.tr
Başkanlık sistemi için yapılacak anayasa değişikliği referandumuna bir tepki de sanatçılardan geldi. Kadıköy Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde bir araya gelen çok sayıda sanatçı, Meclisin yetkilerini ortadan kaldıran Anayasa değişikliğine izin vermeyeceklerini söyledi.
Meclisin yetkilerini ortadan kaldıran Anayasa değişikliğene bir tepki de sanatçılardan geldi.