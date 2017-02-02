Sanatçılar referandum oyunu açıkladı

Başkanlık sistemi için yapılacak anayasa değişikliği referandumuna bir tepki de sanatçılardan geldi. Kadıköy Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde bir araya gelen çok sayıda sanatçı, Meclisin yetkilerini ortadan kaldıran Anayasa değişikliğine izin vermeyeceklerini söyledi.

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