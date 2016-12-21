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Şanlıurfa 9 hakim ve 1 savcı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 hakim ile 1 savcı gözaltına alındı.

Şanlıurfa 9 hakim ve 1 savcı gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde  haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin evlerinde arama yaptı.
 
Gözaltına alınan 9 hakim ve 1 savcı, sağlık kontrolünün ardından  emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #hakim #savcı #fetö
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