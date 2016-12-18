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Şanlıurfa’da 5 bin 600 adet Kalaşnikof mermisi ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 5 bin 600 adet Kalaşnikof mermisi ele geçirildi.

Şanlıurfa’da 5 bin 600 adet Kalaşnikof mermisi ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde, Akçakale ilçesinde ikamet eden S.Z. isimli şahsın Suriye uyruklu 4 şahıs ile birlikte Suriye’deki PKK/PYD terör örgütünden temin ettiği Kalaşnikof marka tüfekleri ve bu tüfeklere ait mühimmatı yasadışı yollardan Türkiye’ye soktuğu ve Akçakale ilçesi Uzunyol mezrasında bulunan tarla ve sazlıklar içerisine sakladığı belirlendi.



Söz konusu bölgede inceleme yapan ekipler, arazide gömülü vaziyette 4 adet çuval içerisinde 8 adet metal kutu ve bu metal kutularda 5 bin 600 adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi ele geçirdi. Olayla ilgili firar eden S.Z. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. 


Kaynak: İHA
Etiketler; #şanlıurfa #Kalaşnikof mermisi #Şanlıurfa Akçakale ilçesi
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