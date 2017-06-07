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Şans Topu 7 Haziran çekiliş sonucu

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi 674 bin 216 lira kazandı

Şans Topu 7 Haziran çekiliş sonucu

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 674 bin 216 lira 45 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 18 kişi 3 bin 746 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 200 kişi 337 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 284 kişi 39 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 379 kişi 20 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 71 bin 679 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 292 kişi 6 lira 65'er, 1 artı 1 bilen 149 bin 641 kişi 4 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Ordu'nun Altınordu ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 247 bin 387 lira 30 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 895 bin bin 406 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak, 449 bin 419 lira 40 kuruş aktarıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Şans Topu çekildi (2)
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