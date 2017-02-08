Şans Topu 8 Şubat çekiliş sonucu

Şans Topu oyunu çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 719 bin 898 lira 54 kuruş haftaya devretti.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 719 bin 898 lira gelecek haftaya devretti



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 600 lira 10'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 296 kişi 243 lira 45'er kuruş, 4 bilen 2 bin 938 kişi 32 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 669 kişi 15 lira 70'er kuruş, 3 bilen 87 bin 624 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 67 bin 623 kişi 5'er lira, 1 artı 1 bilen 198 bin 79 kişi 3 lira 25'şer kuruş ikramiye alacak.



Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 679 bin 763 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 956 bin 393 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 533 bin 258 lira 18 kuruş aktarıldı.

