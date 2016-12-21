Şans Topu çekildi

Şans Topu oyununun 810'uncu hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 318 bin 6 lira 58 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 378 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 222 kişi 304 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 878 kişi 31 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 650 kişi 20 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 525 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 51 bin 637 kişi 6 lira 25'er kuruş, 1 artı 1 bilen 171 bin 886 kişi de 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.



Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 576 bin 428 lira 40 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 897 bin 516 lira 61 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 500 bin 453 lira 74 kuruş aktarıldı.