Şans Topu çekildi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 378 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 222 kişi 304 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 878 kişi 31 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 650 kişi 20 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 525 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 51 bin 637 kişi 6 lira 25'er kuruş, 1 artı 1 bilen 171 bin 886 kişi de 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 576 bin 428 lira 40 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 897 bin 516 lira 61 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 500 bin 453 lira 74 kuruş aktarıldı.
Şans Topu oyununun 810'uncu hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 318 bin 6 lira 58 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 378 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 222 kişi 304 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 878 kişi 31 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 650 kişi 20 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 525 kişi 4'er lira, 2 artı 1 bilen 51 bin 637 kişi 6 lira 25'er kuruş, 1 artı 1 bilen 171 bin 886 kişi de 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.