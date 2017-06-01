Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi 664 bin 221 lira kazandı

Şans Topu oyununun 833'üncü hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 11, 16, 20 ve artı 4 olarak belirlendi. Oyunun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 664 bin 221 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 25 kişi 2 bin 657 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 287 kişi 231 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 112 kişi 28 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 83 kişi 15 lira 95'er kuruş, 3 bilen 84 bin 253 kişi 3 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 60 bin 285 kişi 5 lira 15'er kuruş, 1 artı 1 bilen 186 bin 654 kişi de 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun Antalya'nın Kumluca ilçesinden yatırıldığı belirtildi.



Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 214 bin 66 lira 40 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 882 bin 147 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak, 492 bin 14 lira 75 kuruş aktarıldı.