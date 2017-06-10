Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Kamışlı köyü civarında bugün köylülerin haber vermesi sonucunda arazide çoklu el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği tespit edildi.
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Bölgeye sevk edilen su altı savunma (SAS) timi tarafından söz konusu düzenek etkisiz hale getirildi.
HELİKOPTERE ZARAR VERMEK İÇİN
Öte yandan düzeneğin muhtemel helikopter inişinde helikoptere zarar vermek amacıyla bölücü terör örgütü mensuplarınca hazırlandığının değerlendirildiği bildirildi.
ulusalkanal.com.tr
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Kamışlı köyü civarında tespit edilen çoklu el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, su altı savunma (SAS) timi tarafından etkisiz hale getirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Kamışlı köyü civarında bugün köylülerin haber vermesi sonucunda arazide çoklu el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği tespit edildi.