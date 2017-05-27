Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Ahmet Taş ait ahırlarda domuz kesildiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Düzenlenen operasyonla, ahırlarda kesilerek satışa hazır hale getirilmiş, yaklaşık 5 ton domuz eti bulundu.
Koçarlı Belediyesi Zabıta ekipleri, domuz etlerini kepçeyle traktörlere yükleyerek belediye tarafından belirlenen bölgeye götürüp imha etti.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde, jandarmanın yaptığı operasyonla yaklaşık 5 ton satışa hazır domuz eti ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi.