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Satışa hazır 5 ton domuz eti ele geçirildi

AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde, jandarmanın yaptığı operasyonla yaklaşık 5 ton satışa hazır domuz eti ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Satışa hazır 5 ton domuz eti ele geçirildi

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet Taş ait ahırlarda domuz kesildiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Düzenlenen operasyonla, ahırlarda kesilerek satışa hazır hale getirilmiş, yaklaşık 5 ton domuz eti bulundu.

Koçarlı Belediyesi Zabıta ekipleri, domuz etlerini kepçeyle traktörlere yükleyerek belediye tarafından belirlenen bölgeye götürüp imha etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ton #domuz eti #aydın #Koçarlı
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