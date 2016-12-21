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Savcı konvoyuna saldıran DHKP-C çıktı

İstanbul'da, Savcı Evliya Çalışkan'ın konvoyuna düzenlenen saldırının arkadasından sol terör örgütü DHKP-C çıktı. TEM Polisinin gözaltına aldığı 3 şüpheli tutuklandı.

Savcı konvoyuna saldıran DHKP-C çıktı

Aralarında Hrant Dink cinayeti soruşturması ve MİT TIR'ları davası gibi Türkiye'nin gündemine oturan bir çok önemli soruşturma ve davada görev yapan  İstanbul Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'a eskortluk yapan polis aracına ateş ettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta TEM Otoyolu Sultangazi mevkii'nde makam otomobiliyle giden Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın makam aracına eskortluk yapan koruma aracına ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla G.K., R.Ö., U.G.A.'yı operasyonla gözaltına aldı.

SAVCIYI DEĞİL, POLİS ARACINI HEDEF ALMIŞLAR

Polis ekipleri, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde detaylı olarak incelediği şüphelilerin DHKP-C üyesi olduğunu tespit ettiği ileri sürüldü. Polis, saldırıda Savcı Çalışkan'ın hedef olmadığını belirleyerek, saldırıyı konvoydaki polislere yönelik yapıldığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli G.K., R.Ö., U.G.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #savcı konvoyuna saldırı #DHKP-C
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