Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan Baykar Makina tarafından üretilen İHA’lara ilişkin açıklama

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Baykar Makina tarafından üretilen İHA'lara ilişkin bir açıklama yaparak, Birgün ve Cumhuriyet Gazeteleri tarafından yayınlanan haberleri kınadı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Baykar Makina tarafından üretilen İHA'lar ilişkin açıklama yaptı.



Müsteşarlık, 16 Aralık'ta Birgün ve Cumhuriyet gazeteleri tarafından yayınlanan haberi esef ile kınadı.



SSM tarafından yapılan açıklamada şu şekilde:



Kurulduğu günden itibaren; milli sanayimizle güçlenen milli savunmamız, ülke menfaatlerinin koruyucusu ve bölge ülkelerinin istikrarının da teminatı olacaktır bilinci ile çalışmalarına hız kesmeden devam eden Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın yürüttüğü Baykar İHA sistemine ilişkin 16 Aralık 2016 tarihinde Birgün ve Cumhuriyet Gazeteleri tarafından yayınlanan haberi esef ile kınıyoruz.



CHP İstanbul Milletvekili Eren ERDEM tarafından verilen 7/8075 sayılı Yazılı Soru önergesi cevaplarına dayandırılmaya çalışılarak Birgün Gazetesince üretilen haberde;Baykar İHA sistemi ile ilgili hiçbir teknolojik ve mali karşılaştırmaya yer verilmeden sadece maliyetine vurgu yapılmış olması; objektif, şeffaf, güvenilir ve doğru bilgiyi hedefleyen habercilik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır.



Baykar firması ile Müsteşarlığımız arasında sözleşmeleri imzalanarak envantere alınan ve milli savunmamızın önemli bir unsuru olarak görev yapan İnsansız Hava Araçları (İHA) sistemlerinin maliyetleri, ülkemiz tarafından daha önce tedarik edilen benzer sistemlere kıyasla kayda değer şekilde ucuz olmasının yanı sıra teknik olarak da daha üst seviyededir. Mukayese etmek gerekirse, Baykar İHA sisteminin tedariki, kendisiyle aynı teknik kategoride yer alan ve 2005 yılında tedarik edilen sisteme göre % 60 oranında daha ucuz gerçekleştirilmiştir.



Milli bir ürün olması nedeniyle Baykar İHA sisteminin bakım onarım faaliyetleri de diğer sisteme göre çok daha hızlı ve daha düşük maliyetlerle gerçekleştirilmektedir.



Bu bilgiler ışığında; Güçlü Türkiye’nin teminatı olan Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın var gücüyle hayata geçirmeye devam ettiği milli ve yerli savunma sanayi projeleri hakkında olumsuz ve objektiflikten uzak yayın yapanların, vatan ve millet sevgisini yüce Türk milleti mutlaka sorgulayacaktır.



Bilinmelidir ki; Türk Savunma Sanayii projelerini itibarsızlaştırmaya yönelik her yaklaşım, “milli ve yerli” üretim için çıktığımız yolda inancımızı daha da kuvvetlendirmektedir.



Bu itibarla, bahsi geçen gazetede öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmamakta olduğu hususunu beyan eder hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.



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