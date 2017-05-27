Sayısal Loto 27 Mayıs çekiliş sonucu belli oldu. 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 407 bin 68 lira ikramiye haftaya devretti

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 407 bin 68 lira 11 kuruş ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 122 kişi 5 bin 947 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 424 kişi 73 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 141 bin 592 kişi ise 10 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte, 2 milyon 810 bin 453 lira ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 802 bin 728 lira 91 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 7 bin 331 lira 86 kuruş kamuya aktarılacak.



